Bitlis Valisi Çağatay, jandarma asayiş noktası binasının açılışına katıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde yapılan Jandarma Asayiş Kontrol Noktası binasının açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki kurum amirleri ile dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından kontrol noktası binasının açılışını yaptı.

Asayiş noktasında ve yeniden düzenlenen hükümlü ve tutuklu koğuşunda incelemelerde bulunan Çağatay, görevlilerden bilgi aldı.



Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray katıldı.

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