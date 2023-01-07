Tatvan'daki kitap fuarı ilgi görüyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı"na öğrenciler ile ilçe sakinleri ilgi gösteriyor.



Tatvan Belediyesi tarafından, belediye bünyesindeki Yaşam Alışveriş Merkezi'nde organize edilen fuarda 100 civarında yayınevi ve 120'den fazla yazarın kitapları yer alıyor.



Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan'ın kültür ve sanat şehri olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır planladıkları fuarın pandemi süreci nedeniyle bugüne kaldığına değinen Geylani, "İkinci kitap fuarını '55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali' etkinlikleri kapsamında düzenlemeyi planlıyoruz. Bu ilk kitap fuarımızdı ve bunu geleneksel hale getirip gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Fuarda sevenleriyle buluşarak kitaplarını imzalayan yazarlardan Hilal Kahraman ise Tavan'da olmaktan mutluluk duyduğunu bildirerek, "Hava çok soğuk ama güzel bir fuar ve halk çok cana yakın." dedi.



Yayınevi yetkililerinden Ali Bilboğa da Tatvanlıları kitaplarla buluşturmak için fuara katıldıklarını ifade ederek, tüm öğrencileri, aileleriyle fuara davet ettiklerini dile getirdi.



Nergis Kuyutürk de Tatvan'da organize edilen ilk kitap fuarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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