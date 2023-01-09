Bitlis Eren Üniversitesi'nin iş garantili tekstil kursu yoğun ilgi görüyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin (BİTSİAD) girişimleriyle istihdam garantili açılan tekstil kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

BEÜ ile BİTSİAD arasından 2022 yılının ekim ayında imzalanan iş garantili tekstil kursu projesi kapsamında 1 Aralık 2022'de tekstil atölyesi kuruldu.



Üniversite yerleşkesindeki atölyeyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kursu tamamlayarak sertifika alan tüm kursiyerlerin Bitlis'teki tekstil fabrikalarında çalışabileceğini söyledi.

Kursun iş garantili ve ücretsiz olduğunu ifade eden Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği işbirliğinde yaptığımız iki yıllık işbirliği protokolü kapsamında, üniversitemizde tekstil ile ilgili kursların verildiği bir atölye açtık. Buradaki atölyeye gelerek kurs gören ve sertifikasını alan kursiyerler, iş imkanına kavuşacak. Projemizin en büyük özelliği iş garantili olmasıdır. Kurslarımız iki yıl devam edecek ve her kursu 6 haftada tamamlayıp kursiyerlerimizin sertifikasını vereceğiz."

Proje koordinatörü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Esra Dursun ise "Kurslarımıza yoğun talep var ve kayıtlarımızı aldık. Hazırlık ve kayıt sonrası ilk kursumuzu 30 kursiyerle başlattık. Gelen talep üzerine akşam ve hafta sonu kurslarımızı da planlıyoruz. Kurslar ve yeni kayıtlarla ilgili bilgi almak isteyenler üniversitemiz aracılığıyla iletişime geçebilir veya buraya gelip danışabilirler." diye konuştu.



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