Emniyet Müdürü Özcan ve Rektör Elmastaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özcan ve Elmastaş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Özcan, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün "Karda iz peşinde" ve Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını oyladı.

Elmastaş da haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'de kar", spor kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğraflarını tercih etti.



Fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Özcan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Elmastaş da oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını ifade ederek, "Haber, spor, çevre yaşam ile ilgili çok farklı alanlarda çekilmiş fotoğraflar var. Özellikle çevre ile ilgili çok güzel ve kaliteli fotoğraflar gördüm. Çok güzel fotoğraflar yakalanmış. Türkiye'den, bölgemizden çok orijinal fotoğraflar seçilmiş. Biz de bu kategorilerden birer fotoğraf için tercihimizi yaptık." diye konuştu.

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