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Salon: Bitlis Adilcevaz

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TÜRŞAD: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika (İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Görkem Sertel)

Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Bucko, Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Can Ayvazoğlu, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak)



Setler: 23-25, 26-24, 25-18, 25-19

Süre: 129 dakika (32, 38, 23, 36)





BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 14. haftasında TÜRŞAD, sahasında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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