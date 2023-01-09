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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

TÜRŞAD: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika (İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Görkem Sertel)

Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Bucko, Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Can Ayvazoğlu, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 23-25, 26-24, 25-18, 25-19

Süre: 129 dakika (32, 38, 23, 36)


BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 14. haftasında TÜRŞAD, sahasında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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