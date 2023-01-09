Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tanğlay, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Tanğlay, haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün "Karda iz peşinde", çevre yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını oyladı.
AA yılın fotoğrafları yarışmasında oy kullandığını belirten Tanğlay, "Fotoğrafların tamamı birbirinden güzel. Çekenlerin emeğine sağlık. Anadolu Ajansı her zamanki gibi dünyada bir numara. Yarışmada oyumuzu kullandık. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Hayırlı olsun." dedi.