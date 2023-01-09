Bitlis Valisi Çağatay'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, gazetecilerin, zor şart ve imkanlar dahilinde dahi halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilerin, doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirerek şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşmasında da önemli görevleri ifa ettiğini kaydeden Çağatay, şunları kaydetti:​​​​​​​



"Başta internet ve sosyal medya olmak üzere, bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında gazetecilerimizin ifa ettikleri görevlerin önemi daha da artmaktadır. Bu görevlerin toplumsal sorumluluk bilinci ile meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun şekilde yerine getirilmesi kamuoyu adına denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişimine, milli değerlerimizin benimsetilmesine ve korunmasına büyük katkı sağlamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusuyla vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle toplumu ve toplumu oluşturan bireyleri ilkeli bir anlayışıyla tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirme görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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