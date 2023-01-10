Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, yerel yönetim hizmetlerini ifa ederken halkla aralarındaki en önemli köprünün büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan gazeteciler olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, halkın talep ve beklentilerini kayıt altına aldığını kaydeden Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aksayan hizmetleri dikkatimize celbeden ve yapıcı eleştirileriyle çağdaş bir toplumun öncülüğü görevini üstlenen gazeteciler, ürettikleri fikirlerle de yönetim mekanizmalarına etki eden önemli bir kuvvettir. Yoğun emek, gayret ve çaba göstererek toplum menfaati için gece gündüz demeden emek sarf eden gazeteciler, bu nedenle büyük bir takdir ve teşekkürü hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, bir kez daha bu kutsal mesleği icra eden tüm basın çalışanlarını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.