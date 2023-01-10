AA'nın yılın fotoğraf oylaması devam ediyor

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BİTLİS (AA) - Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ile Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, Tütüncü ve Yüzer, AA foto muhabirleri ile haber muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Kaymakam Demir, haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" ve Özkan Bilgin'in "Görev tamam", Tütüncü, çevre yaşam kategorisinde Aziz Aslan'ın "40 derecelik hareketler", Yüzer de haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğraflarına oy verdi.

Demir, AA muhabirleri tarafından haber, spor, çevre yaşam kategorilerinde çekilen fotoğrafları inceleyerek oylamaya katıldıklarını söyledi.

Emeklerinden dolayı AA'ya teşekkür eden Demir, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

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