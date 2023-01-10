Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mutfaklarda ve servis atölyesinde uygulamalı derslere katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Okul Öncesi Eğitimde Beslenme Desteği Projesi" kapsamında Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki atıl durumda olan eski okul binasını tadilattan geçirerek yemek tesisine dönüştürdü.

Buradaki 2 mutfakta ve servis atölyesinde uygulamalı derslere katılan yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için yetiştiriliyor.

Okulun yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Caner Kurt, "Bu atölyelerde öğrencileri özel sektöre ve hayata hazırlıyoruz. Buradan kastım derslerdeki konuları hem pratik hem de teorik olarak uygulayıp, öğrencileri 12'nci sınıfta staja göndermektir. Stajlarda yeni referanslar kazanacaklar ve öğrendiklerini daha çok pratiğe dönüştürecekler. Mezun olduklarında elde ettikleri 2 belgeleri olacak. Bunlardan biri lise diploması, diğeri ise iş yeri açma belgesidir. Öğrenciler bu belgelerle kendilerine iş yeri açabilirler, diplomaları sayesinde de yıldızlı otellerde veya restoranların servis ve mutfak bölümünde çalışabilecekler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elanur Güzel ise yemek yapmayı sevdiği için bu okulu tercih ettiğini belirterek, "Yöremize uygun yemekler üzerine çalışmalar yapıyorum. Lisede birinci olmayı hedefliyorum ve ardından üniversitede gastronomi bölümünü okumak istiyorum. Üniversiteden sonra şeflik hayalim var. Umarım bunları başararak farklı ülkelerde de ülkemizi tanıtabilirim. Farklı yemekler yapmayı öğrenerek kendimi daha çok geliştirip daha iyi yerlere varmak istiyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Burhan Kuriş de farklı ülkelere giderek orada kendini geliştirmeyi hedeflediğini aktardı.

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