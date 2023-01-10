Bitlis Valisi Çağatay'ın "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çağatay, mesajında, mülki idare amirlerinin, ülkenin her köşesinde toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laik ve sosyal hukuk devletinin bekası adına, kendilerine düşen vazifenin farkında olarak önemli hizmetlerde bulunduklarını belirtti.

İdarecilerin görev bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halka liderlik yapmaları, ülkenin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşıdığını kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuzun her köşesinde bulunan eserlerin yapımında kaymakamlarımızın, vali yardımcılarımızın, mülkiye müfettişlerimizin ve valilerimizin emeği vardır. Tüm meslektaşlarımın aziz milletimizin huzuru, mutluluğu, refahı ve ülkenin kalkınması için dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerine yürekten inanıyor, böyle bir hizmet kervanının arasında bulunmaktan onur duyuyorum. Mensubu olmaktan onur duyduğum bu özverili mesleği fedakarca yürüten tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyorum."

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