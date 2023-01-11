Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği 13 yatırım programını tamamlandı

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BİTLİS (AA) - Ahlat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2022'de 15 milyon 580 bin lira harcama yaparak 13 yatırım programını tamamladı.

Kaymakam Fikret Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 yılı yatırım-diğer mal ve hizmet giderlerinin yaklaşık 16 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti.

Geçen yıl 15 milyon 580 bin harcama yapılarak 13 yatırım programının tamamlandığını bildiren Dağ, "Bu yatırım ve hizmetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için ödenek aktarımı ve diğer alanlarda yardım ve desteğini esirgemeyen devletimize, Sayın Valimiz Oktay Çağatay'a, İl Özel İdarisi Genel Sekreteri ve İl Genel Meclisi'ne teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dağ, 2023'te de ödenekler ve planlamalar doğrultusunda yatırımların devam edeceğini vurguladı.

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