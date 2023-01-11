AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ile 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Demirhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karakoca ile Demirhan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Başsavcı Karakoca, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarına oy verdi.
Demirhan ise haber kategorisinde Alejandro Martinez'in "Geride kalan", çevre yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarını tercih etti.
Karakoca ve Demirhan, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.