Tatvan'da açılan kitap fuarını binlerce kişi ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan "Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı"nı binlerce kişi ziyaret etti.

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi önünde açılan fuarda 70 yayınevi ve 120'den fazla yazarın kitapları yer aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 2-11 ocakta "en iyi dost kitaptır" sloganıyla açılan fuarda etkinlikler de düzenlediklerini belirtti.



Kitapseverlerin 10 gün boyunca fuarı ziyaret edebildiğini dile getiren Geylani, şöyle konuştu:



"Fuarımız kitap ve okurların buluşması açısından güzel bir ortam oldu. Kurduğumuz kitap çadırında 70 yayınevi, 100 binlerce kitap vatandaşlarla buluştu. Yazarlarımız söyleşi ve imza günlerinde okurları ile bir araya geldi. Kitabı yazan ve okuyanın buluşmasını çok anlamlı buluyorum. Binlerce kişi fuarı ziyaret etti. Gösterilen ilgi bizi memnun etti."

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