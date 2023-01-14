Tatvan'da öğretmenlerden oluşan koronun konseri ilgi gördü

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmenlerden oluşan koronun verdiği konser ilgi gördü.



Kaymakamlık tarafından Kültür Merkezinde "Türk Sanat Müziği Korosu Tatvan Konseri" etkinliği düzenlendi.



Öğretmenlerin sahne aldığı konserde müzikseverler, seslendirilen şarkılara eşlik etti, keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe, Kaymakam Remzi Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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