Ahlat'ta onlarca kuş türünün barındığı göletin yüzeyi buzla kaplandı

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BİTLİS (AA) - Ahlat ilçesinde onlarca kuş türünün barındığı "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti"ndeki göletin yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyinde buz tabakasının oluştuğu göletin bulunduğu alana gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Vatandaşlardan Ahmet Yamlı, bu yıl ilçede beklenen kar yağışının gerçekleşmediğini söyledi.

Göletin her yıl donduğunu belirten Yamlı, "Normalde kar yağdıktan sonra burası buz tutardı ancak bu yıl kar yağmadı. Soğuk hava nedeniyle suda buz tabakası oluştu. Hem kuşları hem de buzla kaplanan göleti fotoğraflamak için buraya geldik." dedi.

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