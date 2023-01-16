Bitlis'te öğrenciler uygulamalı eğitimlerle öğrendiklerini pekiştiriyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Van Gölü'ndeki iskelede ve okuldaki atölyelerde denizcilikle ilgili uygulamalı eğitim görüyor.

Okuldaki atölyelerde ilk yardım, yangınla mücadele, suda canlı kalma teknikleri, can kurtarma araçları ile gemi kullanımı ve rota çizme konularında eğitim gören öğrenciler, Van Gölü'ndeki iskelede de uygulamalı derslere katılıyor.



Denizcilik Alan Şefi Emre Söylemez, okulda 4 yıldır denizcilikle ilgili alan dersleri verdiğini, öğrencilerin haftada 43 ders gördüğünü söyledi.

Okulda 8 denizcilik sınıfında 127 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Söylemez, 6 denizcilik atölyesinde ayrı ayrı uygulamalar yaparak öğrencileri bilgilendirdiklerini aktardı.



Okulun bahçesindeki pilot botunda da uygulamalı ders verdiklerini aktaran Söylemez, Van Gölü Feribot İşletmesi iskelesinde ise okula ait gemi terk istasyonunun bulunduğunu, burada geminin terk edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin dersler işlediklerini anlattı.

Söylemez, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, 499 grostonluk sınırlı vardiya zabiti ehliyeti almaya hak kazanıyorlar. Bölümümüzden mezun öğrencilere denizcilik alanı ile ilgili bir yüksekokul bölümü seçtiklerinde ek puan verilmektedir. Eğer öğrenci iyi puan alıp 4 yıllık bir denizcilik fakültesine giderse uzakyol vardiya zabiti olup iyi bir kazanç elde edebilir. Okulumuzun bu imkanları var." diye konuştu.

Öğrencilerden Berat Alkılıç da atölye ve teknelerde uygulamalı eğitimlere katıldıklarını dile getirerek, "Simülatör derslerimiz var ve gemi manevraları dersini simülatör odamızda görüyoruz. Seyir derslerimizde de rota ve mevki çizimleri yapıyoruz. Halat bağlama, raspa boya işlemlerini, göl üzerinde yüzme derslerini, kurtarma tekniklerini öğreniyoruz. Hedefim kaptan olmak." diye konuştu.

Fatma Altıntaş da teorik derslerden sonra uygulamalı derslerle konuları pekiştirdiklerini bildirerek, "İlk yardım başta olmak üzere birçok önemli eğitimi uygulamalı olarak görüyoruz. Yangında neler yapacağımızı, simülatör odasında gemi sürmeyi öğrendik. Atölyede gerçek gemi sürer gibi eğitim alıyoruz. Hedefim, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü'ne yerleşmek ve uzakyol vardiya zabiti olmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.