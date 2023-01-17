Bitlis'te bedensel engelliler için ücretsiz kıyafet dikilecek

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BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) arasında imzalanan protokol kapsamında kentteki bedensel engelliler için kıyafet dikilecek.

Protokol kapsamında geçen yıl BEÜ yerleşkesinde kurulan ve ücretsiz kursların açıldığı tekstil atölyesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle il genelindeki bedensel engelliler için kıyafet üretilecek.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bedensel engelliler için istedikleri kıyafetleri sponsorların desteğiyle ücretsiz üreteceklerini belirtti.

Bedensel engellilerin kendilerine uygun bedende kıyafet bulamadıklarını, bu konuda sorun yaşayabildiklerini anlatan Elmastaş, "Giyimdeki sorunlarını hafifletmek amacıyla bu programımızı hayata geçirerek imkan sunmaya çalıştık. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin sadece sipariş vermeleri yeterli. Kumaş ve benzeri malzemeleri getirmeyecekler. Kumaşı sponsorlar desteklerken, dikim de buradaki atölyede yapılacak. Bu bölgedeki ilk projedir."

BEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) Müdürü ve proje koordinatörü Öğretim Görevlisi Esra Dursun ise bu proje kapsamında tekstil sektörüne vasıflı personel yetiştirmeye başladıklarını belirtti.

Bedensel engellilerin de hayatını kolaylaştırmak için "Bir Çift Yürek" projesini hayata geçirmek istediklerini aktaran Dursun, "Bedensel engelli bireylerin giyim konusunda sıkıntılarını gidermek için başlattığımız bu proje kapsamında, onların giysilerinde yapılacak onarım ve tadilatın yanı sıra istedikleri modelde elbise dikimini ücretsiz yapacağız. Bizi ziyaret edip elbise siparişini vermeleri halinde, kumaşı da bizden olmak üzere istedikleri beden ve modelde elbiseyi üreterek kendilerine teslim edeceğiz. Atölyemiz hafta içi her gün mesai saatlerinde açıktır." diye konuştu.

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