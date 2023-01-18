Hizan Kaymakamı Özçelik, köy ve hane ziyaretlerinde bulundu

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, köy ve hane ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ile Karbastı köyüne giden Özçelik, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ardından köy okulunu ziyaret ederek idarecilerden bilgi alan, öğrencilerle yakından ilgilenen Özçelik, belirtilen konuların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Özçelik, "Vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz ilçemiz genelinde her vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Amacımız her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır." die konuştu.



Daha sonra Gayda köyünün Kayalar mezrasına giden Özçelik, mezrada yaşayan Mehmet Emin Öcal'ı evinde ziyaret etti, taleplerini dinledi.



Hane ziyaretlerine devam edeceğini aktaran Özçelik, "Sosyal devlet ilkesi gereği, toplumu oluşturan aile ve bireylerin refah düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverliğinden dolayı ailemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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