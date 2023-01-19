Bitlis'te sağlık ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, kışın sağlık hizmetleri konusunda aksamanın yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını belirtti.



Sağlık Müdür Yardımcısı Burak Sayar ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gelen Demiray, yürütülen çalışmalar ve araçlar hakkında bilgi aldı.

Demiray, gazetecilere, kışın çetin geçtiği kentte vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasına engel olacak durumları ortadan kaldırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini anlatan Demiray, "2023 kışa hazırlık tedbirleri kapsamında İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin envanterinde snowtrack, 4 pajero ambulans, tam donanımlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) acil müdahale aracı, 2 UMKE arazi aracı ve 32 acil sağlık ambulansı olmak üzere 40 araç, sağlık personelimizle, 22 sağlık hizmetleri istasyonunda meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerimizi aldık. Acil çalışma planlarımızı yaptık." diye konuştu.





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