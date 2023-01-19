Bitlis ve İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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BİTLİS (AA) - Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bitlis ve İstanbul'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık" suçlarından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 3 sim kartı, 2 flaş bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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