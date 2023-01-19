Bitlis Valisi Çağatay, tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Eren Holding tarafından yaptırılan tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilkbaharda faaliyete geçmesi planlanan Eren Tekstil İplik Fabrikası'nda ilk aşamada 260 kişi istihdam edilecek.
Günlük 35 bin ton iplik üretecek fabrikada incelemelerde bulunan Vali Çağatay, yetkililerden bilgiler aldı.
Çağatay'a, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ve Eren Tekstil İplik Fabrikası Müdürü Okan Dönmez eşlik etti.