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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da 24 bin 710 öğrenci karne aldı

AA

Tatvan'da 24 bin 710 öğrenci karne aldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 bin 710 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, ilçe genelindeki 113 okulda 1823 öğretmenin 24 bin 710 öğrenciye eğitim verdiğini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak istediklerini belirten Yüzer, çocukların yarıyıl tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yüzer daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün ile öğrencilere karne dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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