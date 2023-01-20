Güroymak'ta çıraklık eğitimi alan 448 öğrenci karne aldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde tekstil fabrikasında çıraklık eğitimi alan 448 öğrenciye karneleri verildi.

Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tülay Şahin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin uygulamalı eğitim alması için tekstil fabrikasıyla protokol imzaladıklarını söyledi.

Kız ve erkek öğrenciler için çıraklık programını başlattıklarını anlatan Şahin, "Çeşitli imkansızlıklarla okula devam edemeyen kız öğrencilerimiz eğitime kazandırıldı. Şu an tekstil fabrikasında 448 çırak öğrenci bulunmakta. Bugün onlara karne dağıttık. Burada onlara özel bir sınıf oluşturduk. Eğitimlerine burada çalışırken devam ediyorlar." dedi.​​​​​​​

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