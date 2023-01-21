Bitlis'te meslek liselerinin katkısıyla 374 okul kütüphaneye kavuşturuldu

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BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek liselerinde üretilen mobilyalarla 374 okula kütüphane kuruldu, kütüphanesi bulunan okul sayısı 595'e yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen projeyle Bitlis'te kütüphanesi olmayan okullar için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, meslek lisesi öğrencilerinin öğretmenlerinin gözetiminde ürettiği raf, dolap, okuma masaları ve mobilyalarla il merkezi, ilçeler ile en ücra köylerdeki 374 okula yeni kütüphane oluşturuldu.

Bu çalışmayla kütüphaneye kavuşan okul sayısı 221'den 595'e, kitap sayısı ise 400 bin 158'den 761 bin 833'e çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, AA muhabirine, 2021'de "Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmayacak" şiarıyla yola çıkıldığını söyledi.

Bitlis'te de bu konuda önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bitlis'te 221 kütüphaneye 374 kütüphane ilave ederek sayıyı 595'e, 400 bin 158 olan kitap sayımızı, bir yılda 761 bin 833'e çıkardık. Kitap sayımız neredeyse yüzde 100 arttı. Kitap ve kütüphaneler önemlidir. Medeniyetimizin temelinde okuma yazma vardır. İnsanların kişisel gelişimi, vizyonu, diksiyonu, hayata bakış açısı, şeffaf ve berrak görmesinin en belirgin özelliği okuması ve entelektüel kişiliğidir. Entelektüel kişiliği besleyen ve destekleyen tek şey de okumadır. Bunu öğrenciye indirgediğimizde, öğrencilerimizin tüm derslerinde başarılı olmalarının tek şartı okumadır."

Kütüphanelerin öğrenciler için sadece kitap okuma yeri olmadığını belirten Korkmaz, satranç masaları ve oyun yerleri bulunan kütüphaneleri, öğrencilerin güzel vakit geçirdiği ve birbirleriyle istişare yaptıkları yerler olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu kütüphanelerle hem ülkede hem de ilde çocukların okuma oranının arttığını bildiren Korkmaz, "İl genelindeki okullarımızda düzenli olarak iki proje uygulanıyor. Öğrencilerimiz her gün dönüşümlü olarak kitap okuyor. Öğretmenlerimizin sene başında hazırladığı listeye göre, her sınıfa öğrenci sayısı kadar kitap veriyoruz. Dönüşümlü olarak herkes kitapları okuyor. Bir sınıfta 25 öğrenci varsa, bunların tamamı 25'er kitap okuyor. Bu da dünya standartlarının ortalamasıdır." diye konuştu.

Bakanlığın köy okullarının hiçbirini kapalı tutmadığını, bir öğrenci olan yerde dahi okul açtıklarını belirten Korkmaz, bu okulların tamamında kütüphane oluşturduklarını kaydetti.

Müsait yeri olan okullara bağımsız kütüphane kurduklarını, yeri olmayanlara da sınıf içinde kütüphane oluşturduklarını bildiren Korkmaz, en ücra yere kadar 400 bin kitap dağıttıklarını vurguladı.

Dörtağaç Köyü İlkokulu öğrencisi İsmail Köroğlu ise "Kütüphanedeki kitapları okuyoruz. Çok güzel kitaplar var. Burada etkinlikler de yapıyoruz. Guaj boyalarla resim yapıyoruz." dedi.

Kireçtaşı Köyü İlkokulu öğrencilerinden Şeyma Genç de kütüphaneyi çok sevdiğini dile getirerek, "Kütüphanede kitap okuyoruz, ders çalışıyoruz. Burası çok sakin. Herkes kütüphaneden memnun. Çok güzel kitaplar var. Bu kütüphane açıldığından beri herkesin okuması gelişti." ifadelerini kullandı.

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