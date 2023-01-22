İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Bitlis'te tepki gösterildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Bitlis'te tepki gösterildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Bitlis'te tepki gösterildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Adilcevaz Spor Salonu önünde bir araya gelen Eğitime Destek, Milli İrade ve Bitlis Medeniyet platformlarının üyeleri ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü avukat Kadir Köstekçi, "terörist sevici İsveç'in" kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflediğini söyledi.

"Terörist sevici Batı dünyası ve destekçilerinin İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaya devam ettiğini" dile getiren Köstekçi şunları kaydetti:

"Türkiye'de onlara asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Bu gençler, Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır."

İslam'ın barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve merhametin dini olduğunu belirten Köstekçi şöyle devam etti:

"Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Basın açıklamasına Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Medeniyet Platformu Başkanı Cengiz Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bitlis'te meslek liselerinin katkısıyla 374 okul kütüphaneye kavuşturuldu
YEREL HABERLER Bitlis'te meslek liselerinin katkısıyla 374 okul ...
Güroymak'ta çıraklık eğitimi alan 448 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Güroymak'ta çıraklık eğitimi alan 448 öğrenci karne ...
Tatvan'da 24 bin 710 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Tatvan'da 24 bin 710 öğrenci karne aldı
Ahlat'taki tekstil atölyeleri kadın istihdamına katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Ahlat'taki tekstil atölyeleri kadın istihdamına katkı ...
Bitlis'te soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmenler o anları anlattı
YEREL HABERLER Bitlis'te soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.