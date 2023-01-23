Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın başkanlığında 2023 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla düzenlenen toplantıda, bölge ve il müdürleri kentte tamamlanan ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunum yaptı, kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ferit İzci, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.