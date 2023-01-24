Eren Holding, Bitlis'te bin kişilik yurt yapacak

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te, Eren Holding tarafından bin kişilik yurt yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eren Holding tarafından Bitlis'te yapılması planlanan bin kişilik öğrenci yurdu için yer tespitinde bulunuldu.

Vali Oktay Çağatay, Eren Holding Mali Koordinatörü Berrak Ayazoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İl Temsilcisi Cevat Kaya, Eren Holding'in yapmayı planladığı yurt için arazi incelemesinde bulundu.

Yorulmaz, araziler hakkında Vali Çağatay'ı ve bareberindekileri bilgilendirdi.

Vali Çağatay, her zaman Bitlisli hemşerilerinin yanında olan Eren ailesine, kentte yaptıkları yatırımlar için teşekkür etti.

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