Hizan Kaymakamı Özçelik, kurumları ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Öğretmenevi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğretmenevi Müdürü Kübra Ekinci'den doluluk oranı ve öğretmenlere verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Özçelik, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için yetkililere talimat verdi.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçen Özçelik, 2022'nin faaliyet raporu ve 2023 planlaması hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz'dan bilgi aldı.

Daha kaliteli, yüksek verimli ve ekonomik üretim için tarım ve hayvancılıktaki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Özçelik, devletin yaptığı tüm desteklemelerin çiftçiye iyi anlatılmasının önemli olduğuna değindi.

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