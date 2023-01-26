Bitlis'te tutuklu ve hükümlüler için kitap toplanıyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında tutuklu ve hükümlüler için her gün kitap toplanıyor

İnfaz ve koruma memurları, Adliye binası, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi ve Ahlat AVM'de önünde kurulan stantlarda kitap topluyor.

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Turan, şu ana kadar yaklaşık 500 kitap bağışında bulunulduğunu söyledi.

Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Kampanyamız Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 'kitap iyleştirir' sloganıyla başlatıldı. İlk gün yoğun bir kitap bağışı oldu ve şimdiye kadar 500'e yakın kitap toplandı. Toplanan kitapları ayıkladıktan sonra kütüphanelerimize bağışlıyoruz. Bu kitapları tutuklu ve hükümlüler okuyor, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Okunmuş veya okunmamış tüm kitaplarını vatandaşlarımız bize teslim edebilirler. Bütün kitapları almaya hazırız."

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