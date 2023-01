Hizan Kaymakamı Özçelik'ten esnaf ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, esnafı ziyaret etti.

Çarşı merkezindeki işyerlerini gezen Özçelik, esnafla sohbet etti, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını anlatan Özçelik, "Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız her zaman açıktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

Özçelik'e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Hasan Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.

