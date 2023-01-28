Bitlis'in Ahlat ilçesi beyaza büründü

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar etkili oldu

Sabah başlayan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Güne karla uyananlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Esnaf Uğur Namlı, ülkenin birçok yerinde olduğu gibi ilçede de kuraklığın etkili olduğunu söyledi.

Karın yağmasına sevindiklerini belirten Namlı, "Sabah kar yağmaya başladı ve çok mutlu olduk. Umarız böyle devam eder. Yoksa kuraklık yaşanacak. Bu da çiftçimizi ve ülkemizi zor duruma sokar. Umarız kar yağışı uzun süre devam eder." dedi.

Fatih Gökalp ise sabah başlayan kar yağışıyla her yerin beyaza büründüğünü, bunun devam etmesini beklediklerini söyledi.

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