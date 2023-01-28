Ahlat Nüfus Müdürlüğü geçen yıl 60 bin 241 işlem yaptı

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BİTLİS (AA) - Ahlat İlçe Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, 2022'de 60 bin 241 işlem gerçekleştirdiklerini belirtti.

Okuyucu, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de 6 bin 664 kişinin yeni kimlik kartı aldığı bilgisini verdi.



Geçen yıl 60 bin 241 işlem yaptıklarını bildiren Okuyucu, şunları kaydetti:



"Bu işlemlerden 886 doğum, 76 ölüm, 347 evlilik ve 32 çiftin boşanma işlemi kayıtlara geçti. 18 kişi kayıt düzeltme işlemi gerçekleştirirken, 3 bin 47 adres beyanı, 1290 nüfus kayıt örneği, 1631 adette yerleşim yeri belgesi, ilk başvuru ve yenileme ile birlikte 1930 ehliyet işlemi ve 819 pasaport işlemi düzenlenmiştir. Vatandaşlara en hızlı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2022 yoğun bir yıldı. Gün geçtikçe gelişen teknolojinin bizlere katkısı çok oluyor."



Yeniliklerin işlemleri daha kolay ve hızlı yapmalarına imkan sağladığını aktaran Okuyucu, "Müdürlüğümüzde yaptığımız yeni konsept ve tecrübeli memur arkadaşlarımızla gelen vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Vatandaş memnuniyetini ilk önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

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