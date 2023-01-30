Batman'dan Ahlat'a gelen doğaseverler, tarihi mekanları gezdi

BİTLİS (AA) - Batman'dan Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen bir grup doğaseverler, ilçedeki tarihi mekanları gezdi, kar topu oynadı.

İlçede son günlerde etkili olan karla beyaza bürünen tarihi mekanları gezen doğaseverler, Harabeşehir Mahallesi'ndeki Emir Bayındır Köprüsü önünde kardan adam yaptı, kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Grup üyelerinden Behçet Çiftçi, gazetecilere, uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini söyledi.



Batman'dan yola çıktıklarını ve Kars'a geçeceklerini belirten Çiftçi, "Doğu Anadolu'yu böyle karlı görmek istedik. Şansımıza hava durumu bu hafta hep karlı gösteriyor. Ahlat'a da arkadaşlarımızla geldik. Hem tarihi yerleri gezdik hem de kar topu ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardık. Buradan Muradiye Şelalesi'ne gidip yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Matematik öğretmeni Zuhal Atız Gülçek de doğa yürüyüşleri yaptıklarını dile getirerek, "Memleketimize kar yağmayınca biz de karın olduğu yerlere gidiyoruz. Gezimize burada başladık. Kars ile bitireceğiz. Doğa yürüyüşleri çok güzel. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.