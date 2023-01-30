Bitlis'teki tufa ve mikrobiyalitler tez konusu oldu

BİTLİS (AA) - Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümünde doktora yapan Fırat Çiltepe, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki tufa ve Van Gölü mikrobiyalitleriyle ilgili tez hazırladı.

İlçenin Karadere mevkisindeki alanda inceleme yapan Çiltepe, gazetecilere, Kazma Deresi'ndeki doğal oluşumların özgün şekilsel görünümlere sahip olduğunu söyledi.

Mikrobiyalitlerin kapsamlı şekilde araştırmalara konu olması gerektiğini belirten Çiltepe, "Adilcevaz tufaları, özgün ve estetik görünümleriyle dikkat çeken bir yapı olduğu için insanlarda merak uyandırıyor. Bu açıdan saha, turizme kazandırılmalı ve bu kapsamda yapılacak ziyaretler için gerekli çalışmalar yapılmalı. UNESCO Dünya Mirası koruma unvanı hem sahanın korunması açısından hem de turizme kazandırılması açısından önemli olacaktır." diye konuştu.

Adilcevaz tufalarının kapsamlı şekilde bilimsel çalışmalara konu olması gerektiğini aktaran Çiltepe, "Bu yapıların özellikle mikroorganizmalarla ilişkisinin olup olmadığı saptanmalıdır. Sonuç olarak bu sahada yapılacak olan çalışmalar bölgenin geçmiş vejetasyon, iklim ve jeomorfoloji gibi birçok farklı özelliklerine ışık tutacaktır. Adilcevaz fosil mikrobiyalitleri ve tufalar, jeoloji, coğrafya, mikrobiyoloji gibi farklı disiplinlerin çalışma alanına giren önemli doğal yapılardır. Dolayısıyla bu saha, bu disiplinler için adeta doğal bir laboratuvar ortamıdır." ifadelerini kullandı.

Doğudeniz Derneği Başkanı Cumali Birol da ilçede 5-6 yıl önce keşfettikleri tufa ve mikrobiyalitlerin yapılan tez çalışmasıyla daha da önem kazandığını belirterek, amaçlarının söz konusu alanı turizme kazandırmak olduğunu ifade etti.

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