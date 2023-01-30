Tatvan'da karla mücadele çalışması başlatıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlatıldı.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çalışmaların belediyenin 100 personel ve 28 iş makinesi ile yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmaların devam edeceğini bildiren Geylani, şunları aktardı:

"Uzun zamandan beridir beklediğimiz kar bugün itibarıyla yoğun şekilde başladı. Bölgemizde aralık ayında başlayan kar yağışı mart ayına kadar devam ederdi. Bu yıl kar yağışı gecikmeli oldu fakat biz karla mücadele hazırlığımızı aralık ayı itibarıyla yapmıştık. Ana yollar, ara caddeler ve kenar mahallelerdeki tüm sokaklarda yürütülen kar temizleme çalışmaları sürüyor. Bilindiği gibi Bitlis kar memleketi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek."

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