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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat ve Tatvan'da kar karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA

Ahlat ve Tatvan'da kar karla mücadele çalışmaları sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Tatvan ilçesinde Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Uzun süredir beklenen karın etkili olmasına sevinen çocuklar da kartopu oynayarak eğlendi.

Vatandaşlardan Niyazi Erem, yağışların tarımsal üretime önemli katkı sunduğunu belirterek, "Şu an kar kalınlığı Tatvan'da 30, Bitlis'te de 50 santimetreye ulaşmış durumda. Karın devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ahlat ilçesinde de kar yağışı 2 günden bu yana aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, kardan kapanan köy yollarında, belediye ekipleri ise ilçe merkezindeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar yağışıyla güzel görüntülerin oluştuğu ilçede vatandaşlar, arabalarının üzerinde ve ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Kamuran Değnek, yoğun karın etkisinin etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Kar bu yıl geç geldi ama Ahlat'a çok yakıştı. Sabah erkenden gelerek iş yerimizin önünü ve aracımızın üzerinde biriken karları temizledik." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Güler ise uzun süredir bekledikleri karın yağdığını bildirerek, "Her yıl bu zamanlar kar vardı. Bu yıl biraz geç geldi ama 2 gündür yoğun kar yağışı var. Sabah evlerin damını, şimdi de dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Köylere ulaşım sağlanamadığı için ilçe merkezi şu anda sakin." ifadelerini kullandı.

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