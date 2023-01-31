Bitlis'te İl Göç Kurulu toplantısı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Vali Oktay Çağatay başkanlığında İl Göç Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıda, kentteki sığınmacı ve yabancı uyrukluların genel durumu değerlendirildi.
Toplantıda, Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen hizmetler ile kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yabancılara yönelik yaptığı çalışmaları hakkında sunum yapıldı.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Esener, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ve diğer kurul üyeleri katıldı.