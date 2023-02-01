Tatvan'da spor faaliyetleri için inşa edilecek tesiste çalışmalar sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 yıl önce yapımına başlanan spor tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Saray Mahallesi'nde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan tesisin inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 6 bin metrekare kapalı alanda kurulan tesisin ilçe için çok önemli olduğunu söyledi.



Milli takıma ve müsabakalara sporcu yetiştirecek donanıma sahip bir spor kompleksinin inşa edildiğini anlatan Geylani, "Burası bölgemize hitap edecek kapasitede. İlimiz dışındaki sporcular da kamplarını burada yapabilecekler. Projede tüm ayrıntılar var ve her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. İnşallah, nisanda projemizi tamamlayarak sporcu kayıtlarına başlanacak. Bununla beraber kapalı yüzme havuzu, kapalı ve açık tenis kortları, gençlik merkezi, kapalı ve açık basket sahaları ile futbol sahası olan üç büyük projemiz de ilçemize kazandırıldı." diye konuştu.

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