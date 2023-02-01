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Bitlis'te 32 bin 443 öğrenci ücretsiz yemek uygulamasından faydalanacak

AA

Bitlis'te 32 bin 443 öğrenci ücretsiz yemek uygulamasından faydalanacak

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 32 bin 443 öğrencinin ücretsiz yemek uygulamasından faydalanacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yatılı ve pansiyonlu okullarda incelemelerde bulundu.

İl genelinde 32 bin 443 öğrenciye beslenme desteği vereceklerini belirten Korkmaz, yemeklerin hijyenik ortamlarda hazırlandığını söyledi.

Okulların yemek uygulaması için hazır olduğunu anlatan Korkmaz, "Pazartesi gününden itibaren çocuklarımızın hepsi destekten faydalanacak. Yatılı okullardaki tüm gündüzlü öğrenciler öğle yemeklerini okullarda yiyecekler. Okul öncesi eğitim alan tüm öğrencilerimize ücretsiz beslenme desteği veriyoruz. Bağımsız anaokullarımızda okulların mutfağını kullanarak çocuklarımıza yemek vereceğiz." diye konuştu.

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