Bitlis'in karla kaplı sulak alanlardaki kuşlar için doğaya yem bırakıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen aktivistler, karla kaplı sulak alanlardaki kuşlar için doğaya yem bıraktı.
Vangölü Aktivistleri Derneğince ilçedeki "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti"nde, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karla kaplı arazilerden geçip sulak alana ulaşan dernek üyeleri, buradaki bir kısmı buzla kaplı bölgede yemleme çalışması yaptı.
Derneğin yöneticilerinden Cemal Yıldırım, sulak alanların korunması gerektiğini söyledi.
Bölgenin göç eden su kuşlarına güvenli bir dinlenme alanı sunduğunu ifade eden Yıldırım, "Çoğu kuşun üreme ve yumurtlama dönemi burada gerçekleşiyor. Ekolojik sistemin devam etmesi açısından bölgemiz önem arz ediyor." diye konuştu.
Hayvanseverlerden Tuğba Beyhan ise çalışmayla yoğun geçen kış şartlarında su kuşlarının besin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını belirtti.