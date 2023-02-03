Hizan'da güvenlik toplantısı yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Hükümet Konağı'nda Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim ve öğretim dönemi, trafik ile güvenlik tedbirleri konuşuldu.

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmalarını içeren sunumlar izlendi.

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