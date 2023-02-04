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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te kar yağışının ardından kayak sezonu başladı

AA

Bitlis'te kar yağışının ardından kayak sezonu başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kentte yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışının durmasıyla aileleriyle merkeze gelen bazı kayakseverler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine, bir haftadır devam eden kar yağışının ardından pistleri hazır hale getirdiklerini söyledi.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Üçyol mevkisinde bulunan El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ni iki günden bu yana aktif kullanmaya başladıklarını anlatan Elkatmış, "Kış sporları için çok uygun pistimiz var. Kayak yapmak isteyen ailelere ve çocuklara da hitap etmekteyiz. Bütün vatandaşlarımızı tesislerimize davet ediyoruz. Burada hem acemiler hem de profesyonel kayakçılar için pistlerimiz var. Merkezde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Merkezimiz kaliteli kayak yapılabilecek konuma geldi." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla geldiği merkezde kayak yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Onur Meriç Uçar ise Bitlis'te ilk defa kayak merkezine geldiğini belirterek, "Burada ilk kışımız. Kayak yapmaya geldim. Eğlenceli vakit geçiriyorum. Pist çok güzel ve herkese tavsiye ediyorum. Kayak çok zevkli ve adrenalini yükselten bir spor." dedi.

Üniversite öğrencisi Can Abdullah Aras da kayak tesisinde eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Aras, "Kayak merkezi çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Batmanlıyım. Batman'a hiç kar yağmıyor. Burada iki metre kar görünce şaşırdım. İlk kez bu kadar kar gördük." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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