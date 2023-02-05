Tatvan'da 6 caddenin ismi değiştirildi, 147 sokağa numara verildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 caddenin ismi değiştirildi, imara açılan 147 sokağa numara verildi.



Tatvan Belediyesi Meclis Toplantısında, ilçedeki bazı caddelerin isminin değiştirilmesi, açılan sokaklara da numara verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.



Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda gündem maddesi kabul edildi.



Alınan kararla, caddelere Vedat Demiröz, Seyda Abdulkerim Çevik, Vahit Kiler, Tillo Uçak, Molla Nizamettin Yakışık, Seyyid Maşallah Karatay'ın isimleri verildi.

Ayrıca imara açılan 147 sokak da numaralandırıldı.

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