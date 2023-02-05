Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediyesi, 100 personel ve 28 araçla ilçede karla mücadele çalışması yürütüyor.

İlçede etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karın etkisini gösterdiği andan itibaren sahada 100 personel ve 28 araçla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin 24 saat esasıyla karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 gün önce yoğun şekilde başlayan kar devam ediyor. Bazı yerlerde kar 2 metreye ulaştı. Ekiplerimiz 22 mahallede çalışma yürütüyor. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Cadde ve kaldırımlarda biriken karları ekiplerimiz temizlenerek iş makineleriyle şehir dışına taşıyor."

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