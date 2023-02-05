Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar yarın tatil edildi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



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