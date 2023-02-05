Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmaya çalışıyor.

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