Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar yarın tatil edildi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.