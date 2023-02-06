Bitlis'te eğitime 2 gün daha ara verildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ve 8 Şubat'ta da ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 7-8 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

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