Bitlis'ten arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'ten 41 arama kurtarma personeli ve 7 araç, depremden etkilenen Şanlıurfa'ya gitti.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan toplantının ardından Bitlis'ten 41 arama kurtarma personeli ile 7 aracın, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'ya gönderildiği bildirildi.
Deprem bölgesine veya depremden etkilenen kentlere gönderilecek 50'ye yakın gönüllü için de hazırlıkların devam ettiği belirtilen açıklamada, hazırlıkların ardından gönüllülerin de yola çıkacağı kaydedildi.